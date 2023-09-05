Пскович устроил драку на дне рождения

22:09, 05 сентября 2023, ПАИ

Псковская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, устроившего драку на чужом дне рождения. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что в июле псковича пригласили на день рождения, где он переборщил с алкоголем. Затем мужчина решил побороться на руках с одним из присутствующих, но проиграл и затаил обиду. После этого между обвиняемым и потерпевшим разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина бросил крышку от казана прямо в голову приятелю.

В результате потерпевший получил рану на лбу.

Мужчине грозит наказание по статье 115 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.