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Общество

Стало известно, сколько тратят россияне на предложение руки и сердца

Стало известно, во сколько обойдётся предложение руки и сердца с кольцом, букетом цветов и ужином в ресторане на двоих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

Так, жителям России это будет стоить в среднем 33,4 тысячи рублей. Причём эта сумма в 2,6 раза дороже, чем это было десять лет назад.

Как сообщает онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, россияне могут организовывать это событие разными способами. Но чаще всего, чтобы сделать предложение, понадобится не только само кольцо, но и ужин в ресторане или дома, а также цветы. Отсюда следует, что стандартный набор для этого – кольцо весом 3,5 грамма, букет из 25 свежесрезанных цветов, а также ужин на двоих в заведении.

Как следует из данных Росстата, в июле 2023 года золотое кольцо, которое весит 3,5 грамма, стоило 23,54 тысячи рублей, букет из 25 свежесрезанных цветов – 3,47 тысячи рублей, а ужин на двоих – 6,39 тысячи рублей. Также отмечается, что с июля 2013 года такой набор вырос в цене в 2,6 раза. Тогда он стоил 12,88 тысячи рублей.

Помимо этого, стоит отметить, что подорожание произошло и за месяц с июня по июль 2023 года. Оно составило 267,04 рубля. По данным статистики, больше всего увеличилась стоимость кольца – на 252,6 рубля, а ужин на двоих вырос в цене на 20,84 рубля, букет стал на 6,4 рубля меньше в цене. Максимум такого набора был в марте 2022 года, тогда он стоил 35,37 тысячи рублей.

Однако, по данным Moneyman, россияне тратят чуть меньшие суммы на предложение руки и сердца. Так, треть опрошенных сервиса (33 %) потратили до 15 тысяч рублей, 49 % – от 15 до 30 тысяч рублей, а 18 % – более 30 тысяч рублей.

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