Автомобиль с мёртвым водителем обнаружен в Островском районе
Тело 73-летнего водителя обнаружили в автомобиле Volkswagen у деревни Немоево в Островском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель скончался за рулём. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>