Автомобиль с мёртвым водителем обнаружен в Островском районе

17:04, 06 сентября 2023, ПАИ

Тело 73-летнего водителя обнаружили в автомобиле Volkswagen у деревни Немоево в Островском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, водитель скончался за рулём. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.