Авиабомбу нашли в Псковском районе

18:08, 06 сентября 2023, ПАИ

Авиационную бомбу обнаружила группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения у деревни Соловьи в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Авиабомбу идентифицировали как ФАБ-50.

Предположительно, боеприпас уничтожат завтра, 7 сентября.