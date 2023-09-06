Авиабомбу нашли в Псковском районе
Авиационную бомбу обнаружила группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения у деревни Соловьи в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Авиабомбу идентифицировали как ФАБ-50.
Предположительно, боеприпас уничтожат завтра, 7 сентября.
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