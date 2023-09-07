Международный форум популяризации математики пройдёт в Пскове

09:01, 07 сентября 2023, ПАИ

Второй Международный форум популяризации математики и физико-математического образования состоится 28-29 сентября в Псковском государственном университете. Организаторы мероприятия – ПсковГУ и Региональный научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

В рамках форума планируется проведение Международной научно-методической конференции «Физико-математическое и ИТ-образование в современном обществе: проблемы, пути решения, перспективы развития». В числе основных направления работы участников – современные методы и проблемы математики, совершенствование физико-математического и ИТ-образования в школе, проблемы и перспективы преподавания физико-математических и ИТ-дисциплин в вузе, цифровизация физико-математического образования, популяризация математики, физики, информатики, а также вопросы подготовки педагогических кадров для современной школы.

Для участия в конференции необходимо до 11 сентября 2023 года пройти регистрацию по ссылке. Программа конференции будет разослана всем зарегистрированным участникам.

Принятые материалы будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов конференции. Материалы для опубликования необходимо направлять по электронной почте nomc@pskgu.ru до 5 октября 2023 года. Требования к оформлению статей представлены на сайте конференции. В процессе рассмотрения полученные материалы проходят проверку в системе «Антиплагиат», после чего автору направляется информация о приёме либо отклонении статьи. При необходимости статья может быть направлена автору на доработку. Оригинальность должна составлять не менее 70%.

Вопросы по участию в конференции можно задать по электронному адресу nomc@pskgu.ru либо по телефону +7 (953) 247-29-20 (младший научный сотрудник РНОМЦ Анна Веселова).

Кроме того, организаторы приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет к участию в Школе научного наставничества «От А до Я». Запланирована образовательная сессия по тематике школы: лекции, семинары, мастер-классы ведущих учёных и педагогов. Также состоится форсайт-сессия по вопросам популяризации научного знания в области физики, математики, информационных технологий.

Для участия в школе необходимо до 11 сентября 2023 года пройти регистрацию по ссылке. Приглашение и программу зарегистрированным участникам вышлют на адрес электронной почты, указанный при регистрации, не позднее 18 сентября. По итогам работы школы участникам выдадут сертификаты.

Вопросы по участию в школе можно задать по электронному адресу nomc@pskgu.ru или по телефону +7 (911) 364-20-78 (доцент кафедры математики и теории игр ПсковГУ Татьяна Гаваза).