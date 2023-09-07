Более 200 человек спасены из огня в Псковской области с начала года

15:16, 07 сентября 2023, ПАИ

284 человека спасено на пожарах в Псковской области за 8 месяцев 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Кроме того, пожарные спасли материальные ценности на сумму более 14 млн рублей, а также 517 строений и 32 единицы транспорта.

Всего с начала года на территории региона зарегистрировали 2 919 пожаров. Их причинами стали: неосторожное обращение с огнём – 2 383 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 251 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 114 случаев; поджоги – 67 случаев; на транспорте – 58 случаев; иные – 46 случаев.

Ранее сообщалось, что вопросы взаимодействия МЧС России и Псковского региона обсудили в областном правительстве.