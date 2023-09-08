Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
Столкновение автомобилей Peugeot и ГАЗ-69 произошло в центре посёлка Идрица Себежского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В ДТП пострадал водитель ГАЗ-69. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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