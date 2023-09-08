Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе

18:42, 08 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Peugeot и ГАЗ-69 произошло в центре посёлка Идрица Себежского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В ДТП пострадал водитель ГАЗ-69. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.