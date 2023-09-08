Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе

Столкновение автомобилей Peugeot и ГАЗ-69 произошло в центре посёлка Идрица Себежского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В ДТП пострадал водитель ГАЗ-69. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Один человек пострадал в ДТП в Себежском районе

08 сентября 2023

Переезд закончился для ранее судимого псковича условным сроком

08 сентября 2023

Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

08 сентября 2023

Из-за «успешного бизнеса» псковичка лишилась более 200 тысяч рублей

08 сентября 2023

Более 1,5 млн рублей украли мошенники у опочан

08 сентября 2023

Монтажник сломал рёбра при падении с моста в Псковской области

08 сентября 2023

Жилой дом спасён от пожара в Пскове

07 сентября 2023

Пскович подозревается в убийстве сожителя бывшей супруги

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...