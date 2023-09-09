Мужчина выпал из окна многоквартирного дома в Пскове

23:18, 09 сентября 2023, ПАИ

32-летний мужчина выпал из окна второго этажа пятиэтажного дома № 60а на козырёк подъезда. Инцидент произошёл на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего на транспортном щите и передали бригаде скорой помощи.

На месте работали бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.