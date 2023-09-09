Мужчина выпал из окна многоквартирного дома в Пскове
32-летний мужчина выпал из окна второго этажа пятиэтажного дома № 60а на козырёк подъезда. Инцидент произошёл на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего на транспортном щите и передали бригаде скорой помощи.
На месте работали бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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