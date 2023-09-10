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Происшествия

Пенсионерку насмерть сбили в Великолукском районе

88-летнюю женщину насмерть сбили у деревни Русаново в Великолукском районе. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета Великолукского района «Наш путь»

В 15:20 на 659-м км автодороги Устюжна – Великие Луки –Невель перед деревней Русаново Великолукского района 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу за автобусом.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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