Водитель из Санкт-Петербурга в Дновском районе находился за рулем в нетрезвом виде

18:03, 20 сентября 2023, ПАИ

В Куньинском и Дновском районах инспекторами ДПС установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 19 сентября на трассе «Балтия» у деревни Баталово в Куньинском районе дорожные полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-21074. Выяснилось, что этой легковушкой управлял 31-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день по деревне Гривки Дновского района на «Фольксвагене» следовал житель Санкт-Петербурга, 1962 года рождения, тоже будучи под градусом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.