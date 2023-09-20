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Общество

Клинические испытания вакцины, адаптированной под омикрон, проведут в Москве

В Москве скоро начнут клиническое исследование обновлённой вакцины от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава, адаптированной против штамма «омикрон», сообщила и. о. заммэра города Анастасия Ракова. Об этом пишет «Интерфакс». 

«Разработчики вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – разработали новую вакцину. Уже вакцина от омикрона, от подлинии XBB. В ближайшее время начнутся клинические испытания», – сказала она.

По её данным, преобладающим среди штаммов коронавируса в Москве являются омикрон и его подлиния ХВВ, на которую приходится две трети всех заболевших.

«На сегодняшний день в среднем в Москве ежедневно заболевает ОРВИ примерно 25 тысяч человек. Это на 30 % больше, чем в аналогичный период прошлого года», – сказала также Ракова.

По её словам, это связано с тем, что в этом году заболеваемость начала расти гораздо позже, чем обычно: в конце августа, а не в середине лета.

Ракова также отметила, что в столице создана система мониторинга управления вирусными инфекциями.

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