Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове
Двух пьяных водителей, ранее уже подвергшихся наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ночью 23 сентября на Рижском проспекте дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым управлял 23-летний житель Псковского района в состоянии алкогольного опьянения. А утром того же дня на улице Юбилейной выявили ещё одного нетрезвого водителя на иномарке.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В соответствии со статьей 264 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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