Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове

18:09, 25 сентября 2023, ПАИ

Двух пьяных водителей, ранее уже подвергшихся наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 23 сентября на Рижском проспекте дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым управлял 23-летний житель Псковского района в состоянии алкогольного опьянения. А утром того же дня на улице Юбилейной выявили ещё одного нетрезвого водителя на иномарке.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.