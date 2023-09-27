Великолучанка хотела заработать на лайках и лишилась миллиона рублей

15:21, 27 сентября 2023, ПАИ

Миллиона рублей лишилась жительница Великих Лук, которая хотела заработать в интернете. Об этом сообщает интернет-портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

26 сентября в полицию обратилась 35-летняя великолучанка. 19 сентября ей в мессенджере с неустановленного номера пришла рассылка, в которой было предложение подзаработать. Работа заключалась в оценке отелей, то есть женщине необходимо было ставить лайки. Великолучанка согласилась. Далее ей прислали ссылку, перейдя по которой она прошла регистрацию и приступила к оценке отелей.

Через некоторое время в её личном кабинете появилась виртуальная прибыль, которая составила около полумиллиона рублей и постоянно росла. Для того чтобы их вывести, её попросили отправить по указанным данным примерно такую же сумму. Женщина осуществила переводы личных средств, затем взяла кредит и перевела мошенникам и эти деньги. В итоге мошенники обманули её на миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.