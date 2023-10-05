Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных

19:11, 05 октября 2023, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили приют для бездомных животных «Веретье», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.



Фото: Великолукский медицинский колледж



Фото: Великолукский медицинский колледж



Фото: Великолукский медицинский колледж



Фото: Великолукский медицинский колледж



Фото: Великолукский медицинский колледж









Ранее учащиеся организовали сбор корма и необходимых вещей, чтобы помочь животным.

Поход в приют был приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября. Однако в учебном заведении подчеркнули, что студенты колледжа посещают приюты регулярно, чтобы оказать бездомным животным всю возможную помощь.