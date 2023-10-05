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Общество

Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных

Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили приют для бездомных животных «Веретье», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

  • Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных
    Фото: Великолукский медицинский колледж
  • Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных
    Фото: Великолукский медицинский колледж
  • Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных
    Фото: Великолукский медицинский колледж
  • Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных
    Фото: Великолукский медицинский колледж
  • Студенты Великолукского медколледжа помогли приюту для животных
    Фото: Великолукский медицинский колледж

Ранее учащиеся организовали сбор корма и необходимых вещей, чтобы помочь животным.

Поход в приют был приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября. Однако в учебном заведении подчеркнули, что студенты колледжа посещают приюты регулярно, чтобы оказать бездомным животным всю возможную помощь.

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