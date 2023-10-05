Вирус АЧС выявили в сосисках из Владимирской области
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили в сосисках «Баварские» из Владимирской области, которые продавались в магазине в Элисте, сообщается в Telegram-канале управления ветеринарии Калмыкии.
2 октября в адрес управления ветеринарии Республики Калмыкия поступила информация, что по результатам лабораторных исследований в отобранной пробе был выявлен геном АЧС.
Распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова на территории магазина введён карантин по АЧС.
Отметим, что для человека данный вирус неопасен: случаев заражения людей АЧС в мире не зарегистрировано.
Напомним, что в апреле этого года в России возобновили проверки производителей свинины из-за массовых случаев АЧС.
Ранее АЧС выявили в субпродуктах, которые продавались в магазине города Тимашевска в Краснодарском крае.
Скончался заведующий травматологическим отделением Псковской детской областной больницы Павел Шпак
В попытках защититься от мошенников псковская студентка лишилась порядка 600 тысяч рублей