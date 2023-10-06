Женщина пострадала в результате ДТП в Опочецком районе
68-летний водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением автомобилем и совершил съезд в правый кювет по ходу движения. ДТП произошло в деревне Высоцкое в Опочецком районе. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Сообщается, что в результате ДТП пострадала пассажирка, ей оказывается помощь. Водитель был трезв.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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