Женщина пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

19:03, 06 октября 2023, ПАИ

68-летний водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением автомобилем и совершил съезд в правый кювет по ходу движения. ДТП произошло в деревне Высоцкое в Опочецком районе. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что в результате ДТП пострадала пассажирка, ей оказывается помощь. Водитель был трезв.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.