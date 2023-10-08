В Липецке поваленное сильным ветром дерево упало на девочку
Больше 20 деревьев упалл из-за сильного ветра в Липецке, одно из них травмировало девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Евгению Уваркину.
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток… Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», – сообщила глава города в своём Telegram-канале.
Евгения Уваркина добавила, что упавшие деревья повредили 11 автомобилей, детскую площадку и забор частного дома.
Ранее сообщалось, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.
Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.