В Липецке поваленное сильным ветром дерево упало на девочку

22:34, 08 октября 2023, ПАИ

Больше 20 деревьев упалл из-за сильного ветра в Липецке, одно из них травмировало девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Евгению Уваркину.

«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток… Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», – сообщила глава города в своём Telegram-канале.

Евгения Уваркина добавила, что упавшие деревья повредили 11 автомобилей, детскую площадку и забор частного дома.

Ранее сообщалось, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.

Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.