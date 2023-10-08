Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Липецке поваленное сильным ветром дерево упало на девочку

Больше 20 деревьев упалл из-за сильного ветра в Липецке, одно из них травмировало девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Евгению Уваркину.

«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток… Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», – сообщила глава города в своём Telegram-канале.

Евгения Уваркина добавила, что упавшие деревья повредили 11 автомобилей, детскую площадку и забор частного дома.

Ранее сообщалось, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.

Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 октября 2023

В Великих Луках загорелся жилой дом
08 октября 2023

Девятилетняя девочка угодила под колёса автомобиля в Дно
08 октября 2023

Фальшивую купюру обнаружили в одном из псковских банков
08 октября 2023

Двух мужчин на мотоциклах разыскивают в Пустошкинском районе
07 октября 2023

Два человека пострадали при столкновении квадроцикла и трактора в Гдовском районе
06 октября 2023

Самосвал зацепил подростка на пешеходном переходе в Великих Луках
06 октября 2023

Подросток угодил под колёса автомобиля в Пскове
06 октября 2023

Женщина пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...