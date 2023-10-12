Дороги к агропредприятиям и сельским школам приводят в порядок в Псковской области

13:27, 12 октября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Красногородском районе в этом году завершена реконструкция 3,5 км автомобильной дороги местного значения 3+800 от а/д Ильинское — Влесно — Астахново — Оборино — С. Никола, которая является подъездом к площадкам Великолукского свиноводческого комплекса.

В Гдовском районе в нормативное состояние приводится два объекта.

Завершается реконструкция 2,6 км автомобильной дороги местного значения Добручи — Каменный Конец, которая обеспечивает подъезд к сельхозпредприятию в деревне Добручи.

Продолжается капитальный ремонт 5 км автомобильной дороги регионального значения Лядцы — Любимец.

Дорога является подъездом к поселку Смуравьево-2 — бывшему военному городку, где проживают многодетные семьи, а также расположена сельская школа. Завершение работ по контракту — август 2024 года.