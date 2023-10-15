В Красногородском районе мужчина ушёл в лес и не вернулся

12:11, 15 октября 2023, ПАИ

Житель деревни Ильинское Красногородского района ушёл в лес и не вернулся 14 октября. Сейчас ведутся его поиски. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в коричневую камуфлированную куртку, тёмно-синие спортивные штаны с лампасами, резиновые сапоги и чёрную шапку. С собой у него было чёрное ведро.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, следует сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.