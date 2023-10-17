Суд обязал великолукского пенсионера снести построенный им в 1986 году мост

14:29, 17 октября 2023, ПАИ

Суд обязал 76-летнего великолучанина снести мост, построенный им через реку Раслица в 1986 году. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

С иском к пенсионеру выступил природоохранный межрайонный прокурор. Истец указал, что напротив участка ответчика в деревне Пирогово Великолукского района на металлических трубах, вбитых в дно акватории реки Раслицы, настелен деревянный настил. Мост, отметил прокурор, построен самовольно. Истец попросил признать действия ответчика незаконными и обязать снести постройку.

Ответчик на суде сообщил, что мост построил ещё в 1986 году и на тот момент разрешительной документации на его сооружение не требовалось.

Однако суд согласился с мнением прокурора и обязал пенсионера снести мост до 1 сентября 2024 года.