Сборная Псковской области выступит в трёх компетенциях на национальном чемпионате «Абилимпикс»

13:56, 19 октября 2023, ПАИ

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 20 по 23 октября в выставочном центре «Гостиный двор» и на шести дополнительных площадках в колледжах Москвы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Из Псковской области в национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие трое конкурсантов в категориях «школьники»: Софья Степанова по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Антон Паклин по компетенции «Кирпичная кладка» и Илья Макаров по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Всего в соревновательной программе чемпионата заявлено 49 основных компетенций, за медали будут бороться конкурсанты в трёх возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» – масштабное событие, которое соберёт на одной площадке представителей Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, труда и социальной политики, глав регионов и их заместителей, экспертного сообщества и лидеров мнений, инклюзивных мотиваторов, участников и победителей предыдущих лет, волонтёров, артистов эстрады, театра и кино, журналистов ведущих СМИ.

Мероприятие объединит более 750 победителей региональных этапов из 76 субъектов РФ. Впервые в чемпионате примут участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году чемпионат пройдёт под девизом «Возможности без границ!»

«С каждым годом движение «Абилимпикс» набирает всё большую популярность в образовательной среде, а количество его участников только растёт. В этом году в региональных чемпионатах приняло участие более 21 тысячи конкурсантов, в том числе более десяти тысяч студентов. Поддержка таких проектов – это большая и значимая часть государственной политики, которая направлена на создание комфортных условий получения профессионального образования людьми с инвалидностью, их успешной социализации, профессиональной реабилитации и дальнейшего трудоустройства», – заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Напомним, что в Псковской области в апреле этого года прошёл региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 21 компетенциям соревновались 157 конкурсантов. Также с 18 по 29 сентября прошёл отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс», в нём приняли участие 20 человек. По его итогам соревнований представители Псковской области заняли три призовых места: Софья Степанова заняла третье место, Антон Паклин – второе место, Илья Макаров – первое место.

«В Псковской области региональные чемпионаты «Абилимпикс» проводятся ежегодно с 2016 года. Каждый год наши юные земляки принимают участие и в национальных чемпионатах. Все участники независимо от категории проявляют повышенный интерес к конкурсу, ждут его, готовятся и с желанием участвуют, потому что это конкурс, который воодушевляет и окрыляет!» – прокомментировала руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Антон Паклин из Опочки завоевал право участия в финале национального чемпионата по компетенции «Кирпичная кладка» в ходе отборочного этапа, выдержав конкуренцию из семи участников и занял второе место.

«Я рад, что сумел обойти своих соперников на отборочном этапе и попасть в Москву на национальный чемпионат «Абилимпикс». Волнуюсь, потому что хочу победить. Думаю, мне всё понравится несмотря на то, какое место я займу в ходе соревнований, потому что национальный чемпионат – это большой праздник!» – поделился участник Антон Паклин.