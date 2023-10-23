День работника рекламы отмечается в России сегодня

07:34, 23 октября 2023, ПАИ

Профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков – День работника рекламы – отмечается в России сегодня, 23 октября, пишет calend.ru.

Считается, что инициатором этого дня выступил Алан Ардасенов, который в свои студенческие времена искал подработку и устроился на должность рекламного агента в газету «Деловой экспресс». 23 октября 1994 года он получил первый заказ на создание рекламы, что и стало в будущем основанием для даты праздника.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare – выкрикивать. По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрацию добытых в сражениях трофеев.

В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в Средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме – выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников.

Сегодняшняя реклама – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же – выделять товар среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать продажи.