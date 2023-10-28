Руководитель Великолукской межрайонной больницы – о реорганизации учреждения: Мы стоим на пороге нового этапа жизни больницы

10:23, 26 октября 2023, ПАИ

Объединение Великолукской межрайонной больницы с Псковской областной клинической больницей поддержала исполняющая обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова. Об этом пишет Luki-News.

«Многие люди – как врачи, так и пациенты – боятся перемен и неожиданностей. Я посоветовала бы людям не бояться перемен и верить в то, что действительно будет лучше. Мы стоим на пороге новой эры, нового этапа жизни нашей больницы. Будет проведена реорганизация с целью улучшения административно-хозяйственного и финансово-экономического управления учреждением. Всё это делается в первую очередь для улучшения качества оказания медицинской помощи населению», – подчеркнула она.

Екатерина Баранова добавила, что с доставкой пациента в Псков проблем нет – в распоряжении больницы есть современный автопарк, при необходимости возможна эвакуация воздушным транспортом. Кроме того, заверила она, в медучреждении есть оборудование, кабинеты для консультаций, поэтому пациенту будет проще получить помощь. А узкие специалисты будут выезжать на места.

«В результате реорганизации нашего учреждения, которое должно закончиться к 31 марта 2024 года, сотрудники сохранят свои рабочие места. Переход будет происходить постепенно с учётом нормативно-правовых актов. Профсоюзы особенно помогут в данном процессе, чтобы учесть права каждого гражданина. У нас создана рабочая группа из инициативных представителей медицины и хозяйственной службы, юристов и экономистов, других сотрудников», – рассказала Екатерина Баранова.

При этом она подчеркнула, что коллектив выступает за то, чтобы люди обращались, задавали как можно больше интересующих их вопросов.

«Можно прийти на приём в нашу больницу, записаться через секретаря, написать в отдел по связям с общественностью на страничке «ВКонтакте» Великолукской больницы. Можно обращаться напрямую в комитет по здравоохранению», – пояснила она.

«Вопрос очень сложный, однозначно его не решить. Но всем вместе нам под силу сделать одно большое дело», – заключила исполняющая обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, сообщалось, что Псковская городская больница будет юридически объединена с Псковской областной клинической больницей и станет её филиалом. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на брифинге в медиацентре ПАИ.