Студентка ПсковГУ приняла участие в форуме «Без срока давности» в Калининградской области

15:43, 27 октября 2023, ПАИ

Студентка исторического факультета ПсковГУ Надежда Гарчу приняла участие в Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие, в котором приняли участие более 1 500 экспертов, состоялось в Светлогорске Калининградской области.

Надежда Гарчу рассказала о молодёжной исследовательской повестке Псковского государственного университета, а также поделилась студенческими практиками популяризации истории.

Кроме того, студентка рассказала о кружках «Вольнослушатель» и «Книжный клуб». Она отметила, что кружок «Вольнослушатель» поднимает проблему истории Второй мировой войны и исторической памяти. Среди тем заседаний «Книжного клуба» – обсуждение произведений художественной литературы, посвящённых мировым войнам и их историко-культурному наследию.