Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 28 октября

20:42, 27 октября 2023, ПАИ

На территории Псковской области ожидается облачная погода 28 октября. Прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные. На севере области они пройдут преимущественно в виде снега, днём – с мокрым снегом, на юге области – в виде мокрого снега и дождя. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В тёмное время суток на дорогах прогнозируют гололедицу. Ночью будет дуть ветер восточных направлений, днём – северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днём – от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.