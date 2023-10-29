Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены в Псковском районе
Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Четыре артиллерийских снаряда диаметром 45 миллиметров у деревни Ерехново обнаружила группа разминирования областной службы спасения.
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