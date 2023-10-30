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Общество

Гирдянды в Финском парке Пскова приведут в порядок

Провисшие гирлянды на деревьях в Финском парке Пскова приведут в порядок, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

«Все гирлянды в Финском парке будут приведены в порядок в течение недели. Мы благодарны жителям города, которые обратили внимание, что многие из гирлянд провисли после ветреных дней. Пока на деревьях была листва, перекладывать гирлянды было сложно, сейчас это сделать намного проще. На этой неделе специалисты займутся ими», – отметили в пресс-службе муниципалитета.

Парк тысячи огней - так называют Финский за светящиеся деревья. Фото: ПАИ

Гирлянды на десятках деревьев Финского парка появились в ноябре-декабре 2021 года. С тех пор вечерний парк стал одной из самых любимых локаций псковичей и гостей города для фотографирования.

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