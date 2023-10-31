Россиян ждут трёхдневные выходные

07:24, 31 октября 2023, ПАИ

Три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября – ожидают россиян после этой рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства, пишет ТАСС.

При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства России.

Также в начале ноября в России запланирована сокращенная рабочая неделя. Поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сократят на один час.

Выходной в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября, перенесут на понедельник. Таким образом, 6 ноября станет выходным днем.