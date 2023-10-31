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Автор цифровых книг впервые стала самой издаваемой в России

Автор цифровых книг, или digital-автор (то есть издававшийся изначально не в бумажном, а в цифровом формате самиздата), впервые стала самой издаваемой в России. Так, рейтинг самых издаваемых в России авторов художественной литературы по итогам января – сентября 2023 года возглавила писательница Анна Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина), следует из данных Российской книжной палаты (РКП). Совокупный тираж ее книг за этот период составил 745 500 экземпляров. Вторую позицию занял Фёдор Достоевский (659 000), на третьем месте – Агата Кристи (536 000). На четвертой и пятой позициях – Михаил Булгаков (432 600) и Лев Толстой (403 770). Об этом пишут «Ведомости».

Автор цифровых книг Анна Джейн стала самой издаваемой в России. Фото: ПАИ

В первом полугодии 2023 года первую позицию в аналогичном рейтинге занимал Фёдор Достоевский. С 2019 по 2022 год основную позицию в рейтинге занимал американский писатель Стивен Кинг, а до этого на протяжении более чем десяти лет первое место в рейтинге удерживала автор детективов Дарья Донцова.

Анна Джейн – автор любовных young adult романов. В 2010 году Анна Джейн стала публиковать свои произведения на digital-платформах самиздата, а в 2014 году впервые издала своё произведение – «Музыкальный приворот» в бумажном виде. Отмечается, что писательница является одной из самых успешных авторов жанра young adult. Самыми популярными произведениями писательницы являются роман «Твое сердце будет разбито», циклы «Мы – искры», «Небесная музыка», «Мой идеальный смерч».

То, что впервые самым издаваемым автором в России стал писатель самиздата, говорит о востребованности такой литературы для российского книжного рынка и спроса на неё среди читателей.

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