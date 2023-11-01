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Происшествия

Разбой произошёл на улице Снятной в Пскове

Ранее судимый 32-летний пскович похитил мобильный телефон у жителя города, угрожая ему ножом. Преступление произошло на улице Снятной в Пскове 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Причинённый владельцу ущерб составил 25 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. «Сотрудники УМВД России по Пскову, обслуживающие район Запсковье, незамедлительно провели оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния», – отметили в ведомстве.

Однако выяснилось, что мужчина уже успел продать мобильный телефон. Оперативные службы сейчас продолжают работать над тем, чтобы найти и изъять устройство, подчеркнули в УМВД. 

В настоящее время в отношении похитителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.

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