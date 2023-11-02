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Мастер-класс для преподавателей из Эфиопии провели в ПсковГУ

Преподаватели и студенты ПсковГУ провели мастер-класс для гостей из Эфиопии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Мастер-класс для преподавателей из Эфиопии провели в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Людмила Капитанова прочла для гостей лекцию на тему «Современная африканская литература в российском читательском отражении». Так, специалист рассказала гостям про известных писателей Африканского континента, которые стали популярны среди российских читателей.  Доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Юлия Грицкевич прочла лекцию на тему «История языка – история народа».

Фольклорный ансамбль «Плескава» тоже решили выступить перед преподавателями из Эфиопии. Преподаватель общеобразовательного учреждения «Школа Прогресс Академи» Гезахень Александр Берхану, а также доценты университета Аддис-Абебы Балча Гетахун Ассефа и Вольдемариам Селамавит Мэкконын познакомились культурой Псковской области – песнями, обычаями и сказками.

Гостям из Эфиопии прочитали также лекцию о русских фразеологизмах и провели практикум по их правильному использованию в речи. Затем гостей ждало знакомство с традициями и обычаями русской кухни. Занятия провели преподаватели Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Лина Воробьёва и Светлана Лукьянова.

Напомним, что ранее в Псковский государственный университет приехала делегация из Эфиопии, которая сейчас находится в вузе в рамках проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки».

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