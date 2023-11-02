Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе

19:07, 02 ноября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.