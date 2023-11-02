Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе
Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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