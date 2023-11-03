Илариона Псковоезерского вспоминают православные христиане 3 ноября

07:20, 03 ноября 2023, ПАИ

3 ноября совершается память преподобного Илариона Гдовского, Псковоезерского, который был учеником преподобного Ефросина Псковского, основателя Спасоелеазаровского монастыря. Как рассказали ПАИ в информационной службе Псковской епархии, преподобный Иларион Гдовский был одним из молитвенников-пустынножителей.

В XV–XVI вв. в разных уголках Псковского края возникали скиты пустынножителей, которые в поисках безмолвия уединялись «от человек» в настоящей глухой пустыни, среди леса черного, болот и мхов непроходимых. Не зря Псковскую область, полную древних скитов и монастырей, православные называют Палестиной. Такое же место для молитвы выбрал преподобный: территория дремучего Сорокового бора близ Чудского озера, на пустынном острове реки Желча, что ныне в Гдовском районе. Пустынник питался травами и кореньями, очищая ум духовным созерцанием и пребывая в неустанной борьбе с невидимыми духами.

В 1470 году он основал Покровский Княже-Озерский мужской монастырь и принял сан игумена для духовного водительства иноков. Пустынные монастыри имели самобытное происхождение, они основывались людьми, которые отреклись от мира, уходили в пустыню, там становились руководителями собиравшегося к ним братства и изыскивали вместе с ними средства для построения и содержания монастыря. При своей жизни Преподобный Иларион нес подвиг столпничества – молился в дупле дерева. До сих пор эта сосна сохраняется в часовне недалеко от самой Покровской церкви. Преподобный Иларион почил в 1476 году и был погребен братией монастыря под спудом церкви Покрова Богородицы. Мощи святого находятся в северной части церкви возле иконостаса и поныне.

Монастырь, основанный преподобным, был упразднен указом Екатерины II, Покровская церковь стала приходской. В ней обычно совершал литургию в день празднования памяти преподобного священномученик митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин. Последняя служба в храме прошла в 1942 году.

В1993 году по благословению архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия, а также по молитвам и с благословения старца отца Николая (Гурьянова) настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы стал иерей Евгений Михайлов, который возобновил богослужения и восстановил с божией помощью храм. Два колокола Покровской церкви, отлитые по личному заказу Ивана Грозного в 1570 году, находятся в Псковском музее-заповеднике, а на колокольне церкви ныне пять новых колоколов, отлитых на Урале. Сохранилось предание, что преподобный Иларион уже в земной жизни обладал благодатью узнавать, кто с чем пришел и кто какой страстью одержим. Все житие преподобного Илариона – непрестанный труд, самопонуждение ко всему доброму, непрестанное внимание к себе, бдение, молитва, богомыслие, воздержание, кротость, смирение и всецелая преданная любовь к Богу. Островная деревня Озера, где стоит церковь Покрова Богородицы, в которой сберегаются святые мощи преподобного, является местом паломничества православных.

