Сайт выставки «Россия» подвергся хакерской атаке

09:46, 04 ноября 2023, ПАИ

Сайты международной выставки-форума «Россия», которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

«Сайты международной выставки-форума «Россия», которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке ёмкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

В прес-службе подчеркнули, что попытки «таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал – мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины».

