В Пскове на площади Ленина можно переодеться в национальные костюмы

12:16, 04 ноября 2023, ПАИ

В День народного единства Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает всех жителей и гостей Пскова сделать фотографии, «одевшись» в национальные костюмы. Специальные тантамарески для этого сегодня, 4 ноября, появились на площади Ленина в центре Пскова.

Тантамарески – 10 национальных костюмов – разместились в праздничной фотозоне: сето, эскимос, русский, белорус, чеченец, татарин, казах, осетин, буряти и таджик.

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