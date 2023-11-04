В Пскове на площади Ленина можно переодеться в национальные костюмы
В День народного единства Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает всех жителей и гостей Пскова сделать фотографии, «одевшись» в национальные костюмы. Специальные тантамарески для этого сегодня, 4 ноября, появились на площади Ленина в центре Пскова.
Тантамарески – 10 национальных костюмов – разместились в праздничной фотозоне: сето, эскимос, русский, белорус, чеченец, татарин, казах, осетин, буряти и таджик.
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