Чеченская сказка «Чем живет больная голова» прозвучала в эфире «7 НЕБА»

10:18, 07 ноября 2023, ПАИ

Чеченская сказка «Чем живет больная голова» прозвучала в эфире «7 НЕБА» сегодня, 7 ноября. Сказку озвучил председатель Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) Саид Дукаев.

Напомним, что «сказочный» проект в эфире радиостанции «7 НЕБО» запущен в честь Дня народного единства комитетом по культуре Псковской области при поддержке Псковского агентства информации и радиостанции «7 НЕБО».

Руководители и представители национальных общественных организаций Псковской области накануне праздника записали несколько народных сказок. Декламация сказок прозвучала из уст председателя Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) Саида Дукаева, сотрудника Изборского музея-заповедника «Сигово» (сето), представителя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Эне Лыйв, учителя литовского языка общественной организации «Гинтарас», преподавателя ПсковГУ Лины Воробьевой, заведующего информационным отделом ПОЦНТ, представителя Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак» (Милосердие) Вячеслава Рахмана.