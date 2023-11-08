Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной организации из Норвегии

10:54, 08 ноября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с делегацией международной неправительственной организации «Спасём детей» из Норвегии, которая прибыла в Псковскую область с краткосрочным официальным визитом. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

В составе норвежской делегации в Псков приехали главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасём детей» Кай Шьёрлиен, руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасём детей» Обен Кобан, глава российского представительства объединения «Спасём детей» Антон Пшеничный.

Как рассказал в ходе встречи главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасём детей» Кай Шьёрлиен, целью визита в Псковскую область стало ознакомление с реальной ситуацией, связанной с пребыванием в регионе семей с детьми, покинувших Украину, и оказание им дополнительной социальной помощи. Также планируется обсудить возможности долгосрочного сотрудничества с региональными властями по специализированной социальной поддержке семей с детьми, проживающих в Псковской области.

Приветствуя норвежских гостей, Дмитрий Шахов поблагодарил членов делегации «Спасём детей» за желание реализовывать совместно с региональными властями ряд социальных проектов, направленных на поддержку семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Опыт работы международных неправительственных организаций по социальной защите граждан различных государств заслуживает поддержки и внимания со стороны властей всех уровней. Особенно важна разносторонняя социальная, психологическая и иная поддержка семей с детьми, как со стороны органов власти, так и неправительственных организаций», – особо подчеркнул псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов также рассказал о ситуации с беженцами, которые прибыли в Псковскую область с начала специальной военной операции, о той помощи, которая оказывается им федеральными и региональными властями.

В рамках визита норвежская делегация также посетила один из пунктов временного размещения беженцев в Псковской области.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов обеспечения прав и свобод лиц, вынуждено покинувших свои места жительства, а также соблюдения фундаментальных прав человека и гражданина в сфере свободы передвижения, неприкосновенности права собственности и других.