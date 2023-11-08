Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной организации из Норвегии

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с делегацией международной неправительственной организации «Спасём детей» из Норвегии, которая прибыла в Псковскую область с краткосрочным официальным визитом. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной организации «Спасём детей» из Норвегии. Фото здесь и далее предоставил Дмитрий Шахов

В составе норвежской делегации в Псков приехали главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасём детей» Кай Шьёрлиен, руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасём детей» Обен Кобан, глава российского представительства объединения «Спасём детей» Антон Пшеничный.

Как рассказал в ходе встречи главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасём детей» Кай Шьёрлиен, целью визита в Псковскую область стало ознакомление с реальной ситуацией, связанной с пребыванием в регионе семей с детьми, покинувших Украину, и оказание им дополнительной социальной помощи. Также планируется обсудить возможности долгосрочного сотрудничества с региональными властями по специализированной социальной поддержке семей с детьми, проживающих в Псковской области.

Приветствуя норвежских гостей, Дмитрий Шахов поблагодарил членов делегации «Спасём детей» за желание реализовывать совместно с региональными властями ряд социальных проектов, направленных на поддержку семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Опыт работы международных неправительственных организаций по социальной защите граждан различных государств заслуживает поддержки и внимания со стороны властей всех уровней. Особенно важна разносторонняя социальная, психологическая и иная поддержка семей с детьми, как со стороны органов власти, так и неправительственных организаций», – особо подчеркнул псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов также рассказал о ситуации с беженцами, которые прибыли в Псковскую область с начала специальной военной операции, о той помощи, которая оказывается им федеральными и региональными властями.

В рамках визита норвежская делегация также посетила один из пунктов временного размещения беженцев в Псковской области.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов обеспечения прав и свобод лиц, вынуждено покинувших свои места жительства, а также соблюдения фундаментальных прав человека и гражданина в сфере свободы передвижения, неприкосновенности права собственности и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Сайт Псковских теплосетей продолжает наращивать посещаемость
08 ноября 2023

Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной организации из Норвегии
08 ноября 2023

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил в Пскове награды участникам СВО
08 ноября 2023

119 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
08 ноября 2023

Итоги визита преподавателей из Эфиопии подвели в ПсковГУ
08 ноября 2023

В Пыталово продолжат реализовывать проекты для развития округа
08 ноября 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
08 ноября 2023

В школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...