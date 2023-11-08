Какие возможности есть у псковичей – участников проекта «Твой регион – твои возможности 2.0»

16:26, 08 ноября 2023, ПАИ

Какие возможности есть у участников проекта «Твой регион – твои возможности 2.0»? В каких районах Псковской области живут самые активные участники и как они смогли уже реализовать себя? Об этом в интервью корреспонденту ПАИ рассказал руководитель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Кстати, для каждого района Псковской области предназначена индивидуальная анкета. Для жителей Пскова она доступна по ссылке здесь. Её заполнение займёт всего 15-20 минут.

Напомним, исследование малых территорий проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого Центром социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.