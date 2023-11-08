Какие возможности есть у псковичей – участников проекта «Твой регион – твои возможности 2.0»
Какие возможности есть у участников проекта «Твой регион – твои возможности 2.0»? В каких районах Псковской области живут самые активные участники и как они смогли уже реализовать себя? Об этом в интервью корреспонденту ПАИ рассказал руководитель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.
Кстати, для каждого района Псковской области предназначена индивидуальная анкета. Для жителей Пскова она доступна по ссылке здесь. Её заполнение займёт всего 15-20 минут.
Напомним, исследование малых территорий проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого Центром социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.
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