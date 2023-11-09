Псковичей приглашают написать «Географический диктант»
Псковичей приглашают написать «Географический диктант» на региональной площадке ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
Ежегодная Международная образовательная акция «Географический диктант – 2023» пройдёт по всей России, а также за её пределами в воскресенье, 19 ноября. Псковский государственный университет получил статус региональной площадки акции, которая с 2015 года проводится по инициативе Русского географического общества.
Написать диктант и оценить свой уровень географической грамотности можно по адресу: площадь Ленина, 2, аудитории № 304 и 310 (главный корпус ПсковГУ). Начало работы площадки с 11:00.
Регистрация будет осуществляться на месте проведения.
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