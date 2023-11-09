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Общество

Михаил Ведерников подвёл итоги дорожного ремонта в Псковской области

Подходит к завершению сезон ремонта дорог. В Псковской области ввели в эксплуатацию сразу несколько объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подвёл итоги дорожного ремонта в Псковской области. Фото: ПАИ

В Порховском районе завершён ремонт 2,8 км дороги Подсевы – Славковичи. Стоимость работ – 53 млн рублей.

В Себежском районе капитально отремонтирован мост через реку Ливицу (Идрянку), причём объект ввели в эксплуатацию за месяц раньше срока. Работы обошлись в 88 млн рублей.

Завершён ремонт семи километров дороги Псков – Кислово – Палкино в Псковском районе. Теперь региональная трасса приведена в порядок на всём протяжении. На участок было выделено 86 млн рублей.

В Дедовичском районе отремонтировали дорогу Порхов – Успенье. Специалисты обновили три участка общей протяжённостью 17,4 км. Всего за два года к нормативному состоянию привели более 50 км региональной трассы. Стоимость контракта – 845 млн рублей.

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