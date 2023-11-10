Девять контрактов о проведении комплексных кадастровых работ заключено в Псковской области

10:13, 10 ноября 2023, ПАИ

Девять контрактов о проведении комплексных кадастровых работ заключено в Псковской области в 2023 году. Об этом рассказала руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В этом году заключено девять муниципальных контрактов на общую сумму более 3,5 млн рублей. В реестр должны быть внесены не менее 4,2 тысячи объектов. По словам руководителя ведомства, в ходе работ не только уточняется местоположение границ земельных участков, но и осуществляется привязка объектов капитального строительства к земельным участкам и исправляются реестровые ошибки.

Сегодня средний срок регистрации земельного участка в Псковской области составляет два дня, сообщила Олеся Ребеко. «Хороший показатель», – заметил Михаил Ведерников.