Семь дезодорантов украла 61-летняя псковичка

09:39, 10 ноября 2023, ПАИ

Семь дезодорантов украла 61-летняя псковичка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

9 ноября около 11:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала семь дезодорантов.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.