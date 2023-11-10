Семь дезодорантов украла 61-летняя псковичка
Семь дезодорантов украла 61-летняя псковичка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
9 ноября около 11:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала семь дезодорантов.
Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.
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