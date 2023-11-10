Тюрьма грозит жителю Печорского района, избившего знакомого битой

15:09, 10 ноября 2023, ПАИ

Житель Печорского района избил своего знакомого битой по голове. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В августе 25-летний молодой человек приехал ночью к своему знакомому. Во время ссоры он несколько раз ударил его деревянной битой по голове. В итоге мужчина получил перелом костей лицевого скелета, а также ушиб левого глазного яблока.

В отношении жителя Печорского района возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ.

Санкция статьи безальтернативна и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.