Псковская компания заплатит миллион рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора
Псковская коммерческая организация заплатит штраф в размере миллиона рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Установлено, что представитель компании «ПРО Мастер» передал государственному налоговому инспектору деньги, чтобы избежать проверок в отношении коммерческой организации.
Юридическое лицо обвинялось в административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Суд признал организацию «ПРО Мастер» виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 ноября 2023
Псковская компания заплатит миллион рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора