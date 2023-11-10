Псковская компания заплатит миллион рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора

17:34, 10 ноября 2023, ПАИ

Псковская коммерческая организация заплатит штраф в размере миллиона рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что представитель компании «ПРО Мастер» передал государственному налоговому инспектору деньги, чтобы избежать проверок в отношении коммерческой организации.

Юридическое лицо обвинялось в административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд признал организацию «ПРО Мастер» виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.