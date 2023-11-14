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Общество

Псковичей приглашают на литературный квартирник молодых поэтов

Квартирник для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов состоится в рамках творческой мастерской «Чернильница», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Отмечается, что это концерт с домашней атмосферой, на котором выступят молодые исполнители. Они представят песни на стихи как известных поэтов, так и участников конкурса «Чернильница» этого года.

Мероприятие состоится 23 ноября с 18:00 до 20:00 в Псковской областной научной библиотеке имени Курбатова на улице Профсоюзной, 2.

Приглашаются все желающие. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Напомним, что в этом году «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит в формате творческой мастерской. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».

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