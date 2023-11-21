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Общество

Псковичам напоминают об актуализации данных в полисе OMC

Псковский филиал страховой медицинской компании «МАКС-М» напоминает об актуализации данных в полисе OMC.

Фото: АО «МАКС-М»

Актуальные данные в полисе OMC помогут избежать сложностей при получении медицинской помощи.

Специалисты филиала АО «МАКС-М» в Пскове рекомендуют проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы компании в следующих случаях:

  • если гражданин имеет полис старого образца (зелёные книжечки);
  • если гражданин получил паспорт впервые или поменял его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);
  • если гражданин получил новый паспорт взамен утерянного или поменял ФИО;
  • если гражданин оформил полис ОМС до 1 декабря 2022 года и срок действия временного свидетельства уже истёк и гражданин ещё не забрал свой полис ОМС в страховой компании.

Только имея на руках полис с актуальными данными, застрахованные получат доступ ко всем возможностям системы OMC и возможностям портала «Госуслуги».

Получить консультацию специалистов «МАКС-М» можно, позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 505-55-03, а также посетив любой удобный офис компании.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия ЦБ РФ №2226-01 от 23.01.2017 г. ИНН 7702030351.

Реклама. Филиал АО «МАКС-М».

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