Псковичам напоминают об актуализации данных в полисе OMC

10:08, 21 ноября 2023, ПАИ

Псковский филиал страховой медицинской компании «МАКС-М» напоминает об актуализации данных в полисе OMC.

Актуальные данные в полисе OMC помогут избежать сложностей при получении медицинской помощи.

Специалисты филиала АО «МАКС-М» в Пскове рекомендуют проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы компании в следующих случаях:

если гражданин имеет полис старого образца (зелёные книжечки);

если гражданин получил паспорт впервые или поменял его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

если гражданин получил новый паспорт взамен утерянного или поменял ФИО;

если гражданин оформил полис ОМС до 1 декабря 2022 года и срок действия временного свидетельства уже истёк и гражданин ещё не забрал свой полис ОМС в страховой компании.

Только имея на руках полис с актуальными данными, застрахованные получат доступ ко всем возможностям системы OMC и возможностям портала «Госуслуги».

Получить консультацию специалистов «МАКС-М» можно, позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 505-55-03, а также посетив любой удобный офис компании.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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