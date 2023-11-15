Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства

15:13, 15 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием образования ведомства. Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«За последние годы мы не раз убеждались, что информационный суверенитет страны – это не только необходимая, но и достижимая цель на пути развития России. Роскомнадзор – один из главных инструментов, который позволяет защищаться от внешних угроз, от размывания ценностей, от пропаганды насилия и вражды», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что сотрудники ведомства несут непростую и напряжённую службу, проявляя высокий профессионализм, компетентность и принципиальность.

«Их результаты заслуживают искренней благодарности. Спасибо за труд! Желаю сил, терпения и новых успехов на благо нашей страны!» – заключил губернатор Псковской области.