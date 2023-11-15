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Общество

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы за использование земельных участков подала администрация Пскова за полгода. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода. Фото: ПАИ

«Большое количество земельных участков находится на администрировании комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). По этому поводу было заключено соглашение с комитетом по управлению госимуществом о том, что мы приняли на себя право претензионно-исковой работы. И поняли, чтобы проводить ее эффективно, необходимо расширение, поэтому мы создали отдельное подразделение в составе КУМИ – отдел претензионно-исковой работы», – рассказал замглавы администрации Пскова.

Он добавил, что новый отдел уже сейчас показывает свою эффективность.

«За неполный месяц работы отдела мы видим в цифрах, что количество работ по администрированию внушает оптимизм. Надеемся, что в реальных цифрах мы добьемся, чтобы бюджет Пскова пополнялся за счет своевременного взыскания арендной платы с тех предпринимателей и физических лиц, которые ее не платили до этого», – добавил Андрей Ульянов.

Он отметил, что встречаются случаи, когда приходится обращаться в суд для взыскания арендной платы. Так, с момента создания отдела претензионно-исковой работы подано уже порядка десяти исков «на достаточно внушительную сумму».

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