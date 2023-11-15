Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода

15:56, 15 ноября 2023, ПАИ

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы за использование земельных участков подала администрация Пскова за полгода. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Большое количество земельных участков находится на администрировании комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). По этому поводу было заключено соглашение с комитетом по управлению госимуществом о том, что мы приняли на себя право претензионно-исковой работы. И поняли, чтобы проводить ее эффективно, необходимо расширение, поэтому мы создали отдельное подразделение в составе КУМИ – отдел претензионно-исковой работы», – рассказал замглавы администрации Пскова.

Он добавил, что новый отдел уже сейчас показывает свою эффективность.

«За неполный месяц работы отдела мы видим в цифрах, что количество работ по администрированию внушает оптимизм. Надеемся, что в реальных цифрах мы добьемся, чтобы бюджет Пскова пополнялся за счет своевременного взыскания арендной платы с тех предпринимателей и физических лиц, которые ее не платили до этого», – добавил Андрей Ульянов.

Он отметил, что встречаются случаи, когда приходится обращаться в суд для взыскания арендной платы. Так, с момента создания отдела претензионно-исковой работы подано уже порядка десяти исков «на достаточно внушительную сумму».