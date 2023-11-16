Виталий Рахманов рассказал студентам, почему стоит идти на госслужбу

14:13, 16 ноября 2023, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета стали участниками открытого диалога в рамках программы «Госстарт», которая направлена на установление контактов между студентами вузов и государственными служащими. Спикером встречи выступил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Учащиеся познакомились с особенностями данной работы и узнали о том, с какими трудностями может столкнуться молодой специалист, решивший связать свою жизнь с госслужбой.

По мнению Виталия Рахманова, чтобы зарекомендовать себя хорошим специалистом, всегда надо стараться делать больше, чем нужно, лучше, чем от вас требуют.

«Знаете, как в «Алисе в Стране чудес»: для того чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы двигаться вперёд, надо бежать гораздо быстрее, – объяснил начальник профильного комитета. – Точно так же и в работе, в любых задачах. Учёба в вузе – это очень важная история. Многие студенты, к сожалению, не понимают, зачем им, например, философия и прочие дисциплины, которые не касаются их направления. Это вопрос уже не образования, а образованности. Ведь образованность – это фундаментальная история, на базе которой уже можно вырастить любого специалиста. Узкая специализация – это дело наживное, фундаментальное понимание мира в целом не менее важно. Если же мы говорим именно про уже профессию, специализацию, то здесь задача – заглянуть в себя и найти те точки, которые нравятся, которыми вы любите заниматься, и начинать туда больше погружаться, а в остальном стараться, чтобы не было хвостов. Надо найти своё направление и бить в него целенаправленно».

По словам Виталия Рахманова, для работы на госдолжностях нужна внутренняя мотивация, желание изменить жизнь окружающих. Он отметил, что госслужба – это не самый простой, но один из самых эффективных способов это сделать, потому что даже самый маленький винтик в государственном аппарате способен влиять на результат в целом и может принести что-то хорошее.

«Зачастую студенты не идут в госструктуры по одной простой причине – боятся, – подчеркнул Виталий Рахманов. – Этот страх можно развеять только встречами с теми, кто уже прошёл какую-то историю и достиг определённых результатов. Показать, как это работает, можно благодаря участию в непрерывной практике – этот проект позволяет погрузиться в работу и затем увидеть её результат».

В заключение встречи студенты смогли задать интересующие их вопросы.

В вузе отметили, что подобное мероприятие проходит в рамках проекта «Открытый диалог», благодаря которому молодёжи предоставляется возможность на дискуссионных площадках поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы общественным деятелям и представителям органов власти, а также предлагать свои идеи и проекты для воплощения в жизнь. Организаторами выступают координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.