«Мировая опера» откроет фестиваль «На том стоим» в Пскове

17:51, 17 ноября 2023, ПАИ

Концерт-открытие фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» «Мировая опера в Пскове» пройдёт в Псковской областной филармонии 18 ноября в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области в сопровождении артистов из Италии – Роберто Джентили, Фабианы Висентин, Массимилиано Сваб, Луки Минелли, оперной певицы из Китая Дин Яо и музыканта из Франции Франсуа Модеме – солиста Донецкой филармонии.

Напомним, фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт с 18 по 22 ноября в Пскове, Опочке, Острове, Порхове и Печорах.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира – России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Подробнее о мероприятиях фестиваля: gkk.pskov.ru/press-centre/news/5419.